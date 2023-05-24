Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 22. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

📺Çöp Adam 22. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 22. Bölüm izle, 24 Mayıs Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 02:30
📺Çöp Adam 22. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 22. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 22. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 22. BÖLÜM KONUSU

Peri, Tamer'in, Bülent ve İpek'i hapsettiğini öğrenmenin şokunu henüz atlatamamışken başka bir krizi yönetmek zorunda kalır. Damla'dan aldığı haberle çileden çıkan Tamer, Peri'nin tüm çabasına karşın bildiğini okumaya kararlıdır. Peri, Tamer'in bu haliyle baş edemeyeceğini anlayınca, çareyi bir başkasından yardım istemekte bulur. Bu sırada Aysel, Bülent'in başına bir şey geldiğinden emindir. Kimden yardım istese geri teper. Sonunda en beklemediği kişi, Bülent'i bulmak için Aysel'e yardım eder. Peri ise Bülent ve İpek'i serbest bırakması için Tamer'i ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Sonunda kararını verir ve Tamer'den habersiz harekete geçer. Ancak bu hamlesinin, kendi hayatını karartacak bir şekilde sonuçlanacağından habersizdir.

ÇÖP ADAM 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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