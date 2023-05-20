📺Kardeşlerim 91. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 20 Mayıs Cumartesi ekranlara gelen 91. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 91. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 91. BÖLÜM KONUSU

Süsen'in başına gelen talihsiz kaza, tüm olayların seyrini değiştirirken, Sarp'ın yaptıklarına dayanamayan Ahmet, oğluyla ilgili radikal bir karar alır. Akif, Yakut Kulüp'te yeni bir maceraya yelken açmak için kolları sıvar.

👉KARDEŞLERİM 91. BÖLÜM İZLE

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Şevval, Ahmet ve Suzan'ın ilişkisine darbe vurmak için sinsi bir plan yaparken, Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Orhan'ın hayalini gerçekleştirmek için sürpriz bir yarışmaya katılan Eren kuzenler ve dostları, şok edici bir durumla karşı karşıya kalırlar.

👉KARDEŞLERİM 91. BÖLÜM İZLE

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