📺Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 5 Mayıs Cuma günü ekranlara geldi. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 16. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin ve reisleri esir aldıkları Şarlken ve Dorya'dan sonra Himara'yı fethetmenin hazırlıklarına girişirler. Bütün kalenin altını barutla döşedikleri halde Barbaros bu tehlikeli tertibe rağmen Himara halkının zarar görmemesi için önlem almaya çalışır. Bir yandan da Ada'nın haritasını bulmak isteyen Barbaros'a yerine getirmesi güç bir şart sunulur. Pargalı İbrahim Paşa ise Ayas Paşa'nın Çeribaşı'yla girdiği tertibin hesabını sormaktadır. Luna'nın da haritanın peşinde olduğunu öğrenen Barbaros bunun sebebini merak eder. Şarlken, Dorya ve Maria ise Luna'yı harita üzerinden etki altına alarak esaretten kurtulmanın planlarını yapmaktadırlar. Barbaros Hayreddin hiç beklenmeyen bir istekle Luna'nın karşısına çıkar. Derviş ise Ayas Paşa ile beraber Pargalı İbrahim Paşa'yı alt etmenin yolunu aramaktadır. Pargalı İbrahim Paşa zindanda tuttuğu Çeribaşı'ndan itirafnameyi almanın yolunu aramaktadır. Barbaros Hayreddin yaptığı tertibin Luna'yla neticeye ulaşmasını beklerken Maria'yla beraber olan Luna ise yaptıkları tertibi yerine getirmek için uğraşacak ve Ada'nın haritasını bulma mücadelesine devam edecektir. Maria'ya karşı merhametinden dolayı elindeki güçten ödün verecek olan Barbaros Hayreddin fırlatılan bir okun hedefinden de kaçamayacaktır.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. BÖLÜM İZLE

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. BÖLÜM İZLE