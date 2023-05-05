Haberler Dizi Haberleri 📺Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. bölüm

📺Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Barbaros Hayreddin 16. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. bölüm full izle, TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 16. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 00:30
📺Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 5 Mayıs Cuma günü ekranlara geldi. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 16. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin ve reisleri esir aldıkları Şarlken ve Dorya'dan sonra Himara'yı fethetmenin hazırlıklarına girişirler. Bütün kalenin altını barutla döşedikleri halde Barbaros bu tehlikeli tertibe rağmen Himara halkının zarar görmemesi için önlem almaya çalışır. Bir yandan da Ada'nın haritasını bulmak isteyen Barbaros'a yerine getirmesi güç bir şart sunulur. Pargalı İbrahim Paşa ise Ayas Paşa'nın Çeribaşı'yla girdiği tertibin hesabını sormaktadır. Luna'nın da haritanın peşinde olduğunu öğrenen Barbaros bunun sebebini merak eder. Şarlken, Dorya ve Maria ise Luna'yı harita üzerinden etki altına alarak esaretten kurtulmanın planlarını yapmaktadırlar. Barbaros Hayreddin hiç beklenmeyen bir istekle Luna'nın karşısına çıkar. Derviş ise Ayas Paşa ile beraber Pargalı İbrahim Paşa'yı alt etmenin yolunu aramaktadır. Pargalı İbrahim Paşa zindanda tuttuğu Çeribaşı'ndan itirafnameyi almanın yolunu aramaktadır. Barbaros Hayreddin yaptığı tertibin Luna'yla neticeye ulaşmasını beklerken Maria'yla beraber olan Luna ise yaptıkları tertibi yerine getirmek için uğraşacak ve Ada'nın haritasını bulma mücadelesine devam edecektir. Maria'ya karşı merhametinden dolayı elindeki güçten ödün verecek olan Barbaros Hayreddin fırlatılan bir okun hedefinden de kaçamayacaktır.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. BÖLÜM İZLE

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 16. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Yargı'nın Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak aşk bombasını patlattı! Sosyal medyada böyle ilan etti! Bakın sevgilisi kim çıktı...
5 ay önce doğum yapan 2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son hali şaşkına çevirdi! Gören inanamadı! Burak Özçivit’in güzel eşi...
Ryan Kent'in hocasından transfer açıklaması!
G.Saray'dan 3 transfer bombası! Erden Timur Fransa'ya uçuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yalı Çapkını son bölüm full izle (5 Mayıs)
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE
KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
2023 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?
TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olimpiyat Stadı'nda o tarihten sonra maç yok! Olimpiyat Stadı'nda o tarihten sonra maç yok! 00:08
Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz 23:47
F.Bahçe Beko tur umudunu Yunanistan'a taşıdı! F.Bahçe Beko tur umudunu Yunanistan'a taşıdı! 22:43
F.Bahçe'de Itoudis taraftarla tartıştı! F.Bahçe'de Itoudis taraftarla tartıştı! 21:40
Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları! Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları! 21:20
VakıfBank'ı altın sette deviren F.Bahçe finalde! VakıfBank'ı altın sette deviren F.Bahçe finalde! 21:02
Daha Eski
Joao Pedro Brighton'da! İşte sözleşme detayları Joao Pedro Brighton'da! İşte sözleşme detayları 20:57
PSG'de kadro dışı bırakılan Messi özür diledi PSG'de kadro dışı bırakılan Messi özür diledi 20:02
Özer Hurmacı: Kaybetmemek için oynayacağız Özer Hurmacı: Kaybetmemek için oynayacağız 19:32
G.Saray'dan Ianis Hagi harekatı! G.Saray'dan Ianis Hagi harekatı! 19:28
Nadal İtalya Açık'tan çekildi! Nadal İtalya Açık'tan çekildi! 19:19
F.Bahçe'de Giresunspor mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de Giresunspor mesaisi devam ediyor! 19:17