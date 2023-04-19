Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 122. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

📺Kuruluş Osman 122. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 1212 bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 122. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 122. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 122. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:30
📺Kuruluş Osman 122. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 122. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 122. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 122. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 122. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY'İN HEDEFİ KÖPRÜHİSAR!

Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir?
Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır. Fakat Osman Bey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

İSMİHAN SULTAN, NAYMAN VE BAYINDIR BEY'LE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yok etmekte kararlıdır. Bunun için Nayman'la işbirliği yapar. Aynı zamanda da Bayındır Bey'i yanında tutarak Bayındır'a Osman Bey'in konağına suikast yapma vazifesi verir. Hayatı için pazarlığa oturan Bayındır, vazifesini yapabilecek midir?

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BENGİ HATUN, İSMİHAN SULTAN'IN TARAFINDA

Bengi Hatun güç için İsmihan Sultan'la yan yana durmaya devam eder. İkilinin yeni planı nedir?

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İSMİHAN SULTAN, MÜHRÜN PEŞİNDE

İsmihan Sultan, Cengiz Han'ın mührünü almakta kararlıdır. Bunun için yapacağı hamle nedir?

OSMAN BEY'İN KAYBI!

Nayman, Osman Bey'in savaş karargahını basarken öte yandan konağa baskın verilir ve ortalık yangın yerine döner. Bu yangında Osman Bey nasıl bir kayıp verecektir?

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👉KURULUŞ OSMAN 122. BÖLÜM İZLE

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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