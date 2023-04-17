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📺 Bir Küçük Gün Işığı 30. Bölüm FULL İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı tek parça izle - Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 17 Nisan Pazartesi akşamı 30. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 30. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 01:30
📺 Bir Küçük Gün Işığı 30. Bölüm FULL İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı tek parça izle - Bir Küçük Gün Işığı son bölüm izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 30. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 17 Nisan Pazartesi günü yayınlanan 30. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 30. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 30. BÖLÜM KONUSU

"Gitmek mi Zor Kalmak mı?"

Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar. Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır. Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar. Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister. Elif, Fırat'ın aşkına direnemez. Bu sırada Dila, Sinan'la ilişkisini ilerletir. Sinan'ı yemeğe çağırır. Elif'in evinde, Elif'in kıyafetleriyle Sinan'ı karşılarken Ümran, Dila'nın bir şeyler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlar. Sude, Fırat'a verdiği ultrason görüntüsüyle Elif'e aralarındaki engeli tekrar hatırlatır. Elif, Fırat için ondan vazgeçmek zorundadır. Fırat her şeyden habersiz Elif'i beklerken Elif boşanma davası açmak için avukatına gider.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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