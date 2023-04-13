Haberler Dizi Haberleri 📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 35. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13 Nisan Perşembe 35. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 01:00
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 13 Nisan Perşembe saat 20.00'de, 35. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 35. bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM KONUSU

Taylan'a pusu kurulduğu haberi, Songül dahil tüm ekibi perişan eder. Songül, Taylan'ın başına ne geldiğini öğrenmek için çabalarken tüm ipuçları onu Yörük'le Servet'e götürür.

Songül etrafındaki herkese zarar vermeye başlayan Servet'i bulmayı çalışırken Sadi'ye söylemeden gittiği mekanda beklemediği bir tehlikeyle karşılaşır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM İZLE

Derya, Mert'in gerçekleri öğrenmesi karşısında ne yapacağını şaşırırken Mert'in ortadan kaybolması herkesi harekete geçirir. Aylin aldığı evraklar sayesinde ailesine ulaşacağını düşünürken eline geçen bilgilerin yetersiz olduğunu görür.

Araz'la birlikte buldukları ipucunun peşinden giden Aylin sonunda öz ailesine ulaşabilecek midir?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM İZLE

Sadi, Servet'le bir sevkiyat daha yapacaktır. Her şey yolunda ilerlerken Servet'in öğrendiği gerçek, Sadi'yi kimliğinin deşifre olma ihtimalinin eşiğine getirir. Songül ise merak ettiği tatlı bir soruya cevap ararken gelen telefonla yine kendi başına işe kalkışır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM İZLE

DİĞER
FENERBAHÇE VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? CEV Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Opet Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
11 ilde yeniden ihya ve inşa! Devlet milleti ile ele ele verip yaraları sarıyor: 143 bin köy evi için seferberlik
F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse...
Bomba transfer iddiası! Dünya yıldızı G.Saray'da
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Al Sancak 11. bölüm full izle (13 Nisan)
📺Aldatmak son bölüm full izle (13 Nisan)
Evde bakım maaşı sorgulama ve yatan iller listesi Nisan 2023
Antalya iftar ve sahur vakti 14 Nisan Cuma
Sivas iftar ve sahur vakti 14 Nisan Cuma
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Sporting maçında korkutan anlar! Szczesny... Juventus - Sporting maçında korkutan anlar! Szczesny... 00:22
Sevilla'dan ManU karşısında müthiş geri dönüş! Sevilla'dan ManU karşısında müthiş geri dönüş! 23:57
Juve tek golle kazandı! Juve tek golle kazandı! 23:55
Leverkusen ile U.S Gilloise yenişemedi Leverkusen ile U.S Gilloise yenişemedi 23:54
İngiliz hakeme açılan soruşturma kapandı İngiliz hakeme açılan soruşturma kapandı 23:34
Altınordu'dan deplasmanda kritik 3 puan! Altınordu'dan deplasmanda kritik 3 puan! 22:44
Daha Eski
Djokovic'ten Monte Carlo Masters'a erken veda Djokovic'ten Monte Carlo Masters'a erken veda 22:31
Hayatını kaybeden Ituma'nın ailesi İstanbul'da Hayatını kaybeden Ituma'nın ailesi İstanbul'da 22:30
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 22:25
PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! 21:47
Feyenoord avantajı kaptı! Feyenoord avantajı kaptı! 21:39
Galatasaray Kayserispor maçına hazır Galatasaray Kayserispor maçına hazır 21:34