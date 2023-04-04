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YÜREK ÇIKMAZI 18. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 18. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 18. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 17:20
YÜREK ÇIKMAZI 18. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

Yürek Çıkmazı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 18. bölümüyle 4 Nisan Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 18. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 18. BÖLÜM KONUSU NE?

Bir kahve içimi sohbet için gittiği Kader'in evinden neredeyse kovularak ayrılan Yılmaz, kendine göre büyük bir haksızlığa uğramıştır. Aklandığı halde, kendini Kader'e anlatmaya başaramamıştır. Önce hırs yapsa da, gün geçtikçe Kader'in yokluğu canını daha çok acıtmaya başlar. Evdekileri Yılmaz'ın baskısından kurtarmak isteyen Seray, yeniden barışabilmeleri için dedesine bir yol gösterir. Yılmaz onu dinleyerek Kader'in kapısını tekrar çalarak, ondan kendisini tanıtmak için bir şans daha ister. Halil de tıpkı babası gibi sevdiği kadının evinden tatsız bir şekilde ayrılır. Zeynep sevdiği adamın haksızlığa uğramasını hazmedemez ve evi terk eder. O geceyi bürosunda çalışarak geçirir. Salkım bebeğin izini bulmasına az kalmıştır. Caner araştırmasına destek verirken, Zeynep bilmeden adım adım kendi gerçeğine doğru yol alır. Öte yandan Halil güne Ali Fuat'ın mesajıyla uyanır. Bir süre için oralarda olmayacağını söyleyen Ali Fuat, Zeynep'i Halil'e emanet eder. Halil bu zamansız gidişe bir anlam veremezken, üzücü bir haberle sarsılır. Gece tekneyle denize açılan Ali Fuat kayıptır. Hem bu haberi vermek ve hem de Zeynep'e Ali Fuat'ın kızı olduğu gerçeğini açıklamak Halil'e kalmıştır.

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Yürek Çıkmazı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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