Haberler Dizi Haberleri Gelsin Hayat Bildiği Gibi 33. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 33. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 33. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 30 Mart Perşembe 33. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 12:40
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 33. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 30 Mart Perşembe saat 20.00'de, 33. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 33. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 33. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 33. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 33. BÖLÜM KONUSU

Sadi, Songül'den saklamak zorunda olduğu gizli göreve sadık kalmak için elinden geleni yaparken organize şube Servet'e ulaşmak için lakabı dışında ellerinde hiçbir delilleri olmayan Yörük'ü bulmaya çalışır. Aylin, Mert ve Can'la eskisi gibi olamadığı için üzülürken kendince bir yol bulur. Sevda'nın Araz sebebiyle hayatında olan değişiklik Araz ve Vural'ı tekrardan karşı karşıya getirir. Okulda düzenlenen kermes herkes için beklenmedik bir şekilde son bulurken Zülfikar annesinin aldığı karara saygı duymak zorunda kalır. Ekip, muhbirden gelen haberle Servet'in adamının sevkiyat yapacağı mekana baskın yapmak için yola çıkar. Songül bu sefer Yörük'ü bulmaya sandığından daha yakındır.
Kıvanç ve Derya'nın aldığı karar Mert'in canını sıksa da Mert ablasının en ihtiyacı olduğu anda yanında olacak mıdır?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 33. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Zaniolo dünya yıldızını Florya'ya getiriyor! Olay Beşiktaş detayı...
Okan Karacan eski eşinin kapısına dayandı arbede çıktı polislerle de tartıştı! Zeynep Kadıoğlu: "Bağımlılıkları var..."
İşte Emre Mor'un İtalya'daki yeni adresi
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Al Sancak 9. BÖLÜM FULL İZLE
📺 ALDATMAK 24. BÖLÜM İZLE - ATV
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Asgari ücret Temmuz 2023'te ne kadar olacak?
ÖSYM duyurdu: Deprem bölgesinde hangi illerde sınavlar yapılacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu! Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu! 12:26
F.Bahçe'de derbi çalışmaları sürüyor! Valencia... F.Bahçe'de derbi çalışmaları sürüyor! Valencia... 12:22
Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih 12:04
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 11:59
VakıfBank'ın oyuncusu Ogbogu'dan Türkiye sözleri! VakıfBank'ın oyuncusu Ogbogu'dan Türkiye sözleri! 11:33
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Baskonia! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Baskonia! 11:19
Daha Eski
Maaşları belli oldu! Messi'yi ikiye katladı Maaşları belli oldu! Messi'yi ikiye katladı 11:09
Aryna Sabalenka'dan erken veda! Aryna Sabalenka'dan erken veda! 11:06
İşte Emre Mor'un İtalya'daki yeni adresi İşte Emre Mor'un İtalya'daki yeni adresi 10:51
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:45
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... Transferde dev kapışma! F.Bahçe ve G.Saray... 10:36
Alperen'in 21 sayısı Houston'a yetmedi! NBA'de sonuçlar Alperen'in 21 sayısı Houston'a yetmedi! NBA'de sonuçlar 10:30