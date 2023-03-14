📺Gecenin Ucunda 20. BÖLÜM FULL İZLE | Gecenin Ucunda STAR TV son bölüm

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 20. bölümüyle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 20. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 20. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 20. BÖLÜM KONUSU

Cihangir ve Şermin'in arasındaki gizli ilişkinin, tüm davetlilerin önünde ortaya çıkmasıyla Macide çok büyük bir yıkım yaşamıştır. Her ne kadar Kazım durumu toparlamaya çalışsa da Macide, Şermin ve Cihangir'e karşı çok öfkelidir. Nazlı ise yarattığı yıkımı uzaktan, sinsice izlemekte, Macide yüzünden kaybettiği etkisini geri kazanmaya çalışmaktadır. Ancak işler hiç de beklediği gibi olmayacak, Macide ondan şüphelenecek ve kurduğu kumpasla ilgili peşine düşecektir. Nazlı'nın gerçek yüzünü Kazım'a göstermek için uğraşan Macide'nin başarıya ulaşmasına çok az kalmıştır.

GECENİN UCUNDA 20. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 20. BÖLÜM İZLE

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