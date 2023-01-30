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ÖMER 4. BÖLÜM İZLE | Ömer dizisi son bölüm izle - Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ömer yeni bölüm full izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 30 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümü izlemek isteyen diziseverler, arama motorlarında 'Ömer 4. bölüm izle, Ömer dizisi son bölüm izle, Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE, Ömer yeni bölüm full izle' sorgulamaları yapıyor. Ömer 4. bölüm bilgileri haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:30
ÖMER 4. BÖLÜM İZLE | Ömer dizisi son bölüm izle - Star TV Ömer TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ömer yeni bölüm full izle

Fragmanlarıyla ekranlara damga vurmayı başaran, Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği ve senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı Ömer'in yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor. Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ömer, 4. bölümüyle 30 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geliyor. İşte Ömer dizisi 4. bölüm bilgileri...

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ÖMER 4. BÖLÜM KONUSU

Büyük umutlarla Gamze'ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar.

Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder. Fakat olaylar tahmin ettiğinden de hızlı gelişecektir.

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İhanete uğramanın acısıyla kıvranan Nisa, beş çocuğuyla geçimini sürdürebilmenin bir yolunu aramaktadır. Ailesinden gizli iş aramaya başlar fakat bu sırada çocukların bakımını üstlenen kızı Emine çaresiz kalır.

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Beklenmedik bir anda Gamze'nin Nisa'nın çocuklarına yardım eli uzatması, Gamze ve Ömer'in her şeye rağmen yeniden yakınlaşmalarına neden olur.

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Kalbine söz geçirmeye çalışan Gamze, Ömer'in hayatındaki ani gelişmelerle kendini dayanılmaz bir ızdırabın içinde bulur.

Hayallerinin çok uzağında bir yola sürüklenen Ömer ise son umut ışığını Gamze'nin gözlerinde arayacaktır.

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