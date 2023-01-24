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GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 16. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 24 Ocak Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni yayınlanan bölümü için seyirciler arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 16. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda 16. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 11:00
GECENİN UCUNDA YENİ BÖLÜM İZLE | Gecenin Ucunda 16. bölüm tek parça full izle - Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 16. bölümüyle ekranlara geliyor. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 16. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 16. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 16. BÖLÜM KONUSU

Kazım'ın hapisten çıkmasıyla her şeyin düzeleceğini düşünen Macide'nin umutları yarım kalmıştır.

Macide'nin kendisiyle Berrin'den intikam almak için evlendiğini düşünen Kazım, Macide'yle arasına aşılmaz mesafeler koymuştur.

GECENİN UCUNDA 16. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ancak bu mesafeyi ve cezalandırılmayı hak etmediğini düşünen Macide, Kazım'la eski hallerine dönmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

Tekrar siyasete girmeyi düşünen Kazım ise her ne kadar Macide'ye kırgın olsa da onunla birlikte hareket etmek zorunda kalır.

GECENİN UCUNDA 16. BÖLÜM İZLE

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Her şeye rağmen birbirlerine deli gibi aşık olan Kazım ve Macide, acaba ilişkilerinde artık huzuru bulabilecek midir?

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

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