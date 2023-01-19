AL SANCAK 1. BÖLÜM İZLE | TRT 1 Al Sancak yeni bölüm izle! - Al Sancak TEK PARÇA FULL HD İZLE

AL SANCAK 1. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 1. bölümüyle ekrana geliyor. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının ilk bölümü hakkında araştırmalar başladı. İŞte Al Sancak 1. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 1. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK 1. BÖLÜM KONUSU

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir.

Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye'ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır.

AL SANCAK 1. BÖLÜM İZLE

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi'ni bir sürpriz bekler. Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır.

Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı'yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.

AL SANCAK 1. BÖLÜM İZLE