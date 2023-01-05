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CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Camdaki Kız final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Ocak Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden Camdaki Kız, yeni bölümüyle perşembe günü ekranlara gelmeyince seyirciler, diziyle ilgili araştırmalara başladı. Başrollerini Burcu Biricik, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız dizisiyle ilgili arama motorlarında araştırılan Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki Kız final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Ocak Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 11:00
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Camdaki Kız final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Ocak Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu,Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınalanan dizi, 5 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Camdaki Kız final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Ocak Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına Perşembe günleri devam edecek. Ancak bu hafta 5 Ocak Perşembe günü yaınlanacak olan yeni bölümü, yılbaşı tatilinden dolayı ekrana gelmedi. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ise, 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de, yine Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

5 OCAK KANAL D CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında her Perşembe günü yeni bölümü yayınlanan Camdaki Kız, Perşembe akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 64. ve yeni bölümü, önümüzdeki perşembe, yani 12 Ocak Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.

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CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

  • Burcu Biricik,
  • Devrim Yakut,
  • Enis Arıkan,
  • Feri Baycu Güler,
  • Feyyaz Şerifoğlu,
  • Hamza Yazıcı,
  • Hande Ataizi,
  • Merve Polat,
  • Nihal Menzil,
  • Nur Sürer,
  • Selma Ergeç,
  • Şerif Erol,
  • Tamer Levent,
  • Tuğrul Tülek

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