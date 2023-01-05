CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Camdaki Kız final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Ocak Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu,Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınalanan dizi, 5 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Camdaki Kız final mi yaptı, günü mü değişti? 5 Ocak Kanal D Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına Perşembe günleri devam edecek. Ancak bu hafta 5 Ocak Perşembe günü yaınlanacak olan yeni bölümü, yılbaşı tatilinden dolayı ekrana gelmedi. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ise, 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de, yine Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

5 OCAK KANAL D CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D ekranlarında her Perşembe günü yeni bölümü yayınlanan Camdaki Kız, Perşembe akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 64. ve yeni bölümü, önümüzdeki perşembe, yani 12 Ocak Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.

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CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU