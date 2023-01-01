TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? | Teşkilat final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak TRT 1 Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki sevilen dizi Teşkilat, ekranların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Her Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınalanan dizi, 1 Ocak'ta ekrana gelmeyince seyirciler, Teşkilat final mi yaptı, günü mü değişti? 1 Ocak TRT 1 Teşkilat yeni bölüm ne zaman? sorularının cevabını araştırmaya başladı.

TEŞKİLAT FİNAL Mİ YAPTI, GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Teşkilat dizisi, TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına Pazar günleri devam edecek. Ancak bu hafta yeni bölümü, 1 Ocak yani yeni yılın ilk gününe denk geldiği için TRT ekranlarında 'Kesişme: İYi ki Varsın Eren' filmi yer aldı. Teşkilat dizisinin yeni bölümü ise, 8 Ocak Pzar günü saat 20.00'de, yine TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

1 OCAK TRT 1 TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarında her Pazar günü yeni bölümü yayınlanan Teşkilat, Pazar akşamları ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin 60. ve yeni bölümü, önümüzdeki pazar günü, yani 8 Ocak Pazar günü izleyicileriyle buluşacak.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım (ÖMER)

Deniz Baysal Yurtcu (ZEHRA)

Gürkan Uygun (EFKAR)

Turgut Tunçalp (HALİT BAŞKAN)

Yunus Emre Yıldırımer (KORKUT)

Levent Can (DAVID)

Serdar Yeğin (UZAY)

Ahmet Uğur Say (GÜRCAN)

Yunus Narin (FRANCIS)

Seren Deniz Yalçın (HELEN)

Cansu Büşra Tuman (CELINE)

Ebru Nil Aydın (SACİDE)

Atılay Uluışık (SERMET)

Hande Dilan Hancı (ZEYNEP)

Ela Naz Koçak (YAĞMUR)

TEŞKİLAT KONUSU

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Teşkilat, ilk bölümünden beri sevilerek takip ediliyor.

Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve "resmen" ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.