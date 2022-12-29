Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 24. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 24. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 24. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 24. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 29 Aralık Perşembe günü yayınlanacak yeni bölüm için Balkan Ninnisi 24. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 24. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 17:00
📺 Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 24. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 29 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 24. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Sofya'nın Dimitri ile görüşmesine izin vermeyen Süleyman, onun sözünü dinlemediğini öğrenince çok üzülür. Kızının, Makedon dolandırıcı Dimitri'yle görüşmesini yasaklar. Dimitri'nin Makedon olduğunu sık sık vurgulayan Süleyman'a kızan Nina ise bu konuda tepkisini gösterir. Bu arada köfteci dükkanını dolandırıcılara sattıktan sonra işsiz kalan Ertan, Zafer ve Arif, radyoyu organizasyon şirketine dönüştürüp birlikte çalışmaya başlarlar. Diğer yandan Jovanka, Gülsüm ve Ivana, iyice kalabalıklaşan konaktan ayrılıp yeni eve çıkma planları yaparken, Şefo ve Ayşen aynı fikirde değildir. Onlar, konakta yaşayacakları odayı tadilat ettirmeye başlar. Duvara çekici vurdukları sırada düşen kağıt parçası, Arif, Ertan ve konaktakiler arasında büyük kargaşaya sebep olacaktır…

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 24. BÖLÜM İZLE

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