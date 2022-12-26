📺 Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 26 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 39. son bölüm bilgileri...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 39. BÖLÜM KONUSU

Alparslan kurduğu tertiple Surmari'ye sızmış ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek Alexander'ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri'yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı. Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı? Alparslan yaptığı fetih ile Ani'ye olan yürüyüşünü bir adım daha ileriye götürdü. Alparslan'ın şimdiki hedefi ne olacak? Surmari'de olup bitenden haberi olmayan Grigor öğrendiğinde ne yapacak? Surmari'yi teslim edecek mi, yoksa kan mı dökecek? Arslan Yusuf, Vaspurakan'dan kaçıp Ani'ye sığınmıştı. Seferiye bunun mahcubiyetiyle Alparslan'la konuşmuş, Alparslan onu teskin etmişti. Seferiye, babasının doğru yola gelmesi için bir hamlede bulunacak mı? Yoksa onu yüreğinden tamamen silecek mi? Yınal, Vaspurakan konusunda Tuğrul'dan beklediğini bulamayınca isyanın korunu harlamıştı, imdi harekete geçme vakti. Yınal bu isyanda nasıl bir yol izleyecek? Kimlerle iş birliği yapacak? Alparslan'ın ellerinden kaçırılmasında içlerine sızmış birilerinin rol oynadığını düşünen Grigor çıldırmış ve Batius'a "Ya bul ya öl!" demişti. Batius araştırmaları sonucunda kilisede asker üniformaları bulmuş, bu işi Stefanos'un etrafındaki kişilerin yaptığını iddia etmişti. Stefanos ifşa mı olacak, yoksa bir yolunu bulup bu soruşturmayı atlatabilecek mi? Tuğrul'un has erlerinden biri olan Celal'in aslında Altuncan Hatun'un oğlu Enurşirvan olduğu ortaya çıkacak mı? Annesinin kendisini terk etmesinden dolayı duyduğu öfke ile Besasiri tarafından yetiştirilip saraya giren Celal hedefine ulaşacak mı? Tuğrul ve Altuncan'la hesabını nasıl görecek?

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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