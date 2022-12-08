Haberler Dizi Haberleri 📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 21. bölümde de devam etti. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 8 Aralık Perşembe 21. yeni bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 02:00 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 02:00
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi SHOW TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 8 Aralık Perşembe saat 20.00'de, 21. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 21. bölümünde neler yaşandığını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 21. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 21. BÖLÜM KONUSU

Sadi, Songül'deki değişimi çözmeye çalışırken, Songül de Melike'den Sadi'nin ve Derya'nın telefon sinyalini araştırmasını ister. Melike'nin getirdiği sonuçlar Songül'ü bir kez daha üzer. Sadi, Songül'deki değişimi çözmeye çalışırken, Songül de Melike'den Sadi'nin ve Derya'nın telefon sinyalini araştırmasını ister. Melike'nin getirdiği sonuçlar Songül'ü bir kez daha üzer.

Kıvanç ve Derya'nın birbirlerine karşı olan hisleri günden güne güçlenirken, Derya'nın yemek teklifine verdiği cevap Kıvanç'ın kariyeri hakkında şaşırtan bir karar almasına neden olur. Bu karar Derya'nın fikrini değiştirmeye yetecek midir?

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 21. BÖLÜM İZLE

Servet, Gizem ve Türkan'ı evden göndermek ve oğlunu kurtarmak için kimsenin beklemediği bir adım atarak Kadri'yle iletişime geçilmesini sağlar. Kadri'nin öfkesiyle neler yapabileceğini hesaba katmayan Servet, en büyük cezayı kendine kestiğinden habersizdir.

Songül ve Sadi arasındaki kırgınlık devam ederken Can'ın web sitesini bitirmesi ikilinin harekete geçmesini sağlar. İkili gazeteci kimliğiyle iş adamının karşısına geçerken iş adamının Songül'e olan yakın tavrı Sadi'nin radarına takılır.

Songül'ün buluşmak için verdiği adrese giden Sadi her sırrın bir gün açığa çıkacağını bir kez daha öğrenir ve bu kez yalnız değildir.

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