Haberler Dizi Haberleri Baba 26. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show TV Baba CANLI İZLE | Baba izle

Baba 26. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show TV Baba CANLI İZLE | Baba izle

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 26. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 26. bölüm full izle, Baba izle, Baba 26. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 29 Kasım Salı günü yayınlanan 26. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 26. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 00:30
Baba 26. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle - Show TV Baba CANLI İZLE | Baba izle

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 26. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 29 Kasım Salı günü ekranlara gelen 26. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Baba'nın 26. bölüm bilgileri...

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BABA 26. BÖLÜM KONUSU

Çöpköy'de herkesin yüreğini ağzına getiren bir olayı çözmeye çalışan Kadir, daha farklı bir gerçekle karşılaşır.

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👉BABA 26. BÖLÜM İZLE

İlhan ve Büşra arasındaki yakınlaşma gittikçe artarken beklenmedik bir sırrın ortaya çıkması bir anda her şeyi değiştirir.

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👉BABA 26. BÖLÜM İZLE

Çöpköy insanları Kadir'den öğrendikleri şaşırtıcı bir bilgiyle, Selahattin'e karşı verdikleri mücadelenin dozunu artırır.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 26. BÖLÜM İZLE

Kimsenin ummadığı bir planın hesabını yapan Selahattin, bütün dengeleri altüst eder.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 26. BÖLÜM İZLE

Sürpriz bir isimden aldığı mesajla harekete geçen Begüm, kendisini hiç beklemediği bir durumun içinde bulur.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 26. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 26. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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