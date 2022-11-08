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📺O Kız 8. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümleriyle reytin listelerine hızlı bir giriş yapan O Kız, 8. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İnternette sıkça, "O Kız 8. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 8. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 8. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 01:30
📺O Kız 8. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın yeni bölümü 9 Kasım Çarşamba günü ekranlara geliyor. 8. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 8. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 8. BÖLÜM KONUSU

Sitare'nin üvey oğlu Doruk, Zeynep ve Ozan'ın hayatına da hızlı bir giriş yapar. Sitare, var gücüyle Doruk tehdidinden kurtulmaya çalışırken, Ozan'ın Sitare'ye misilleme yapıp Zeynep'i takipten çıkmasıyla başlayan Ozan ve Doruk iş birliğiyle beklenmedik bir noktaya varır.

Ozan artık Doruk'la birlikte Sitare'nin karşısındayken, yanında ise bütün sadakatiyle Zeynep vardır.

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👉O KIZ 8. BÖLÜM İZLE


Zeynep, Sitare tarafından Doruk'a karşı hızla manipüle edilir ve Sitare'ye duyduğu güvenle Doruk'a karşı daha tanışır tanışmaz gardını alır. Sitare'nin, Doruk'la ilgili uyarılarına kulak asmayan Ozan ise onunla gizemli bir anlaşma için el sıkışmaktan dahi geri durmaz.

Diğer yanda Kadir, Sitare ile yaptıkları kahvaltıdan beri üst katta 'gezen adamı' gördüğü konusunda inatçıdır. Sitare ile yeniden karşılaştıklarında nihayet ne gördüğünü ona da söylemesiyle Sitare hayatının en riskli kararlarından birini verir. Ancak Sitare ne yaparsa yapsın Kadir'in ona bir sürprizi daha vardır.

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👉O KIZ 8. BÖLÜM İZLE

👉O KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉O KIZ 8. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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