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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU | Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kim? Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor?

TRT ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, daha ilk fragmanıyla tüm izleyicilerin merakını uyandırmayı başardı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı dizi 8 Kasım 2022 tarihinden itibaren her Salı TRT 1'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kim? Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 12:22 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 12:30
YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU | Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kim? Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor?

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU | TRT ekranlarının yeni dizisi, dramatik hikayesiyle herkesi ekran başına kilitlemeyi hedefleyen Yürek Çıkmazı, her salı akşamı TRT1'de izleyicilerinin karşısına çıkacak. Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı senaryosunun yanı sıra iddialı kadrosuyla da tüm gözleri üzerine çeken yeni dizi hakkında arama motorlarında Yürek Çıkmazı konusu ne, oyuncuları kim? Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU

Ayça Bingöl (CENNET)

Alp Navruz (HALİL)

İrem Helvacıoğlu (ZEYNEP)

Mesut Akusta (YILMAZ)

Dilara Aksüyek (FERİDE)

Bihter Dinçer (BİRSEN)

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİM?

  • Ayça Bingöl (CENNET)
  • Alp Navruz (HALİL)
  • İrem Helvacıoğlu (ZEYNEP)
  • Mesut Akusta (YILMAZ)
  • Dilara Aksüyek (FERİDE)
  • Cemal Toktaş
  • Bihter Dinçer (BİRSEN)
  • Erhan Alpay
  • İlayda Ildır

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Diziye adını veren Yürek Çıkmazı sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunduğu söylenilmektedir. Bu sokak gerçekte Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokakları arasında yer alıyor. Yürek çıkmazı sokağının açık adresi "Yürek Çk. İstiklal, 34440 Beyoğlu/İstanbul" olarak bilinmektedir.

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