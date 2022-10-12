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📺O Kız 4. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 4. bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İnternette sıkça, "O Kız 4. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız ilk bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. Peki, O Kız 4. bölüm ne zaman? Saat kaçta? O Kız 4. ve yeni bölümü izle! İşte tüm ayrıntılar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:01 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:30
📺O Kız 4. bölüm izle | O Kız yeni bölüm İZLE! O Kız dizisi İZLE - Kanal D O Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan O Kız dizisinde heyecan dorukta. O Kız'ın 12 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 4. bölümde neler yaşanacağı izleyiciler merak edilirken arama motorlarında sıklıkla aratılan O Kız 4. yeni ve son bölüm bilgilerini sizler için derledik...

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O KIZ 4. BÖLÜM KONUSU

Zeynep perişan halde mahalleye dönerken Kadir ve Ozan da arabayla dolaştıktan sonra tekrar mahalleye ulaşmıştır. Babasıyla evden atılmış olması ve öğrendiği her şey Zeynep'i hayat karşısında çaresiz bırakır. Ama bakalım bu çaresizlik Sitare'nin teklifini kabul etmesine yetecek midir?

Kadir parayı Nimet'e verdiğine kimseyi inandıramaz. Zeynep babasının asla yalan söylemeyeceğini bilir ama Nimet geri adım atmaz. Kaybolan para Zeynep ve Kadir için aile içindeki ortamı her geçen gün daha dayanılmaz hale getirir.

Bunlar yaşanırken birbirlerinin ailelerinden habersiz olan İpek ve Salih ise görüşmeye başlar. En sevdikleri insanlar karmaşık bir ilişkinin içindeyken, Salih, Mine ile arasındaki toksik ilişkiden kurtulup İpek'le gerçek bir ilişki kurmayı başarabilecek midir? Bu arada Fevzi ile konuşan Hakkı, Zeynep'ten vazgeçmediğini söyleyince işler daha da karışır. İsmail'in hastaneden çıkıp eve dönüşü, Zeynep'i herkesin iyiliği için kendisini feda etmek zorunda bırakır. Ama verdiği kararı sonuna kadar uygulaması o kadar da kolay değildir.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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