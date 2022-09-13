Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM İZLE - Balkan Ninnisi SON BÖLÜM İZLE | Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM İZLE - Balkan Ninnisi SON BÖLÜM İZLE | Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 11. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşuyor. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 13 Eylül Salı günü yayınlanacak yeni bölüm için Balkan Ninnisi 11. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 11. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 01:30 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 02:00
📺 Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM İZLE - Balkan Ninnisi SON BÖLÜM İZLE | Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan doruktaydı. Balkan Ninnisi 13 Eylül Salı günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM KONUSU

Ertan ve Jovanka'nın şüpheleri, buldukları kaset ve fotoğraflarla gerçek olur. Eskiye dair Süleyman'ın büyük sırrını öğrenen Ertan ve Jovanka, ondan hesap sormaya kararlıdır. Ne var ki eski olayların açılması, geride kalan eski düşmanları da peşinden getirir. Süleyman'ın en büyük düşmanı olan Darko, intikam almak için gelir. Darko, bu sefer Süleyman ve ailesini bitirmeye kararlıdır.

Bu büyük çatışmada en çok zararı Zübeyir dede görecek, camiyi kurtarmak için hapse düşerken, eski acılar yeniden yaşanacak, tarihin tozlu sayfaları aralanacaktır. Konaktaki herkes, Zübeyir dedeyi kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 11. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Futbolu bıraktığını açıklamıştı! Arda Turan’ın yeni görevini duyurdular…
UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'e ceza
Ahmet Ağaoğlu'dan Avcı sözleri!
Beşiktaş'tan Ersin kararı! Yeni sözleşme...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 17. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)
MasterChef'te neler yaşandı?
BALIKESİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Balıkesir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
ÇORUM HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Çorum TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hull City evinde kayıp Hull City evinde kayıp 01:27
Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! Avrupa Şampiyonası ilk yarı final eşleşmesi belli oldu! 00:00
Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! Leverkusen evinde Atletico'yu devirdi! 23:58
Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! Frankfurt Marsilya deplasmanında galip! 23:54
Liverpool Ajax'ı 90'da yıktı! Liverpool Ajax'ı 90'da yıktı! 23:54
Club Brugge Porto'yu farklı geçti! Club Brugge Porto'yu farklı geçti! 23:52
Daha Eski
B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! B. Münih Barça'yı ikinci yarıda devirdi! 23:51
Grekoromen Güreş Milli Takımı dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı dünya şampiyonu 22:21
Sporting uzatmalarda şov yaptı! Sporting uzatmalarda şov yaptı! 22:07
Liverpool - Ajax | CANLI Liverpool - Ajax | CANLI 21:52
Inter deplasmanda galip! Inter deplasmanda galip! 21:37
3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 3 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 21:07