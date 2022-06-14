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📺Üç Kız Kardeş SEZON FİNALİ İZLE - Üç Kız Kardeş 16. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, sezon finaliyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 16. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 16. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 16. bölüm izle sorgulamalarını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 14 Haziran Salı günü yayınlanacak 16. bölümünde neler yaşandı? İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 16. bölümüne dair detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 01:30
📺Üç Kız Kardeş SEZON FİNALİ İZLE - Üç Kız Kardeş 16. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan doruktaydı. Üç Kız Kardeş'in 14 Haziran Salı günü yayınlanan yeni bölümü sezon finaliyle ekranlara gelecn 16. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak edilirken; Üç Kız Kardeş sezon finaline dair merak edilenler haberimizde...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM KONUSU

Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar. Annesinin acımasızca bu kötülüğü yapmasına öfkelenen Somer, Kalender ailesinin yanında yer alır. Bu durum anne oğulu bir kez daha karşı karşıya getirir. Bu konuda oldukça gururlu bir tavır sergileyen Sadık, Türkan ve Somer'in mutluluğuna gölge düşmemesi için çabalar.

Evlerini kaybetme tehlikesi yaşayan Nesrin ve Sadık bir kez daha yıkılırlar.

Türkan ve Somer her şeye rağmen yan yanadır. Somer annesinden vazgeçerek Türkan'la olmayı seçmiştir. Aynı zamanda Sadıkların evlerini kaybetmemesi için elinden geleni yapar.

Rüçhan, Mine'nin şikayetçi olmaması için harekete geçer. Mine artık Nihat'ın esiri olmuştur. Somer'in de Türkan'la mutlu bir yola girdiğine emin olunca iyice deliye döner.

Somer'i artık kaybettiğini düşünen Rüçhan boş durmaz önce Türkan'ı sıkıştırmaya başlar. Mine'yi de bu konuyu dolduruşa getirir.

Nesrin, Rüçhan'ın artık kızını üzmesine izin vermeyecektir. İki anne yüzleşir ve Nesrin büyük bir yıkım yaşar.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 16. BÖLÜM İZLE

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