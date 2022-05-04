Haberler Dizi Haberleri Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisinin 93. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisinin 93. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman dizisinin sıkı takipçileri, atv ekranlarında her hafta Çarşamba günü izleyici ile buluşan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. 'Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, Kuruluş Osman yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' soruları gündemde yerini alırken; Kuruluş Osman dizisinin 93. bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00
Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisinin 93. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

atv yayın akışında Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler, "bu akşam Kuruluş Osman 93. yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak, Kuruluş Osman 93. yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, KURULUŞ OSMAN 93. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanmayacak.

Çarşamba günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacağından Kuruluş Osman dizisinin 93. yeni bölümü 11 Mayıs Çarşamba günü ekrana gelecek.

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