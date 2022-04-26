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📺Baba 11. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 11. bölüm full izle, Baba izle, Baba 11. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 26 Nisan Salı günü yayınlanan 11. bölümünde neler yaşanacak? Baba dizisinin 11. bölümü detaylarını haberimizden bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 14:00
📺Baba 11. BÖLÜM İZLE - Show Tv Baba son bölüm izle - Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 11. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizisinin 26 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşanacağı merak ediyor. İşte Baba'nın 11. bölüm bilgileri...

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BABA 11. BÖLÜM KONUSU

Servet'in tehditlerinden sonra Emin'in büyük bir hayal kırıklığıyla dert anlattığı tanıtımda Servet'in "Atacağım hepsini, tek tek atacağım, köşkten de atacağım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir ile Servet'in karşı karşıya geldiği anlarda gerilim yükselirken Ahmet ve Büşra'nın mahkemesinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Büşra'nın gelinlikle Emin'in bakkalına geldiği anlar izleyenleri şaşırtırken; akıllara 'Bişra ile İlhan evleniyor mu?' sorusu geliyor.

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👉BABA 11. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak

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BABA DİZİSİ OYUNCULARI

  • Haluk Bilginer
  • Tolga Sarıtaş
  • Ayda Aksel
  • Beril Pozam
  • Özge Yağız
  • Hakan Kurtaş
  • Deniz Hamzaoğlu
  • Taner Rumeli
  • Bihter Dinçel
  • Cem Uslu
  • Zeynep Tuğçe Bayat
  • Özge Özacar
  • Oktay Çubuk
  • Sedef Akalın
  • Damlasu İkizoğlu

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