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📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - Adı Sevgi 6. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 6. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 6. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 6. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi 17 Nisan Pazar günü yayınlanan 6. bölümünde neler yaşandı? İşte Adı Sevgi dizisi ile ilgili tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 00:32
📺 Adı Sevgi SON BÖLÜM İZLE - Adı Sevgi 6. bölüm izle - Adı Sevgi izle (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Adı Sevgi dizisi, 6. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Adı Sevgi izleyicileri, dizisinin 17 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek olan 6. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Adı Sevgi'ın 6. bölüm bilgileri...

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Adı Sevgi 6. BÖLÜM KONUSU

Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur. Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır… Zeynep'in yarışmaya katıldığını Macide'ye Özlem'in söylediğini fark eden Levent, bu hatayı affetmez. Levent'in nişanı atması, Özlem'i Elif'e dair büyük bir kıskançlık krizine sokar. Üçlü arasında yaşanan skandala dönüşen olay, Macide'nin ekmeğine yağ sürer. Macide herkese Elif'in Özlem'in nişanlısını elinden aldığı haberini yayarken, Elif için Sarpça'daki hayat kabusa döner. Namusuna uzanan iftirayla zor durumda kalan Elif'e en büyük destek Emir'den gelir. Yaptıkları anlaşmaya rağmen Volkan'ın Emir'in yanındaki tavırları ise Emir'in sabrını taşırır. Öte yandan Doğukan, Esma'ya gerçek hislerini açıklamak üzere bir buluşma ayarlar. Esma buluşma yerine gittiğinde karşısında hiç beklemediği birini bulur.

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👉ADI SEVGİ 6. BÖLÜM İZLE

Yapımcı : Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen : Sadullah Celen

Senaryo : Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik : Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular : Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Çağkan Çulha (Levent), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü), Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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👉ADI SEVGİ 6. BÖLÜM İZLE

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