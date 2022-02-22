Haberler Dizi Haberleri Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan dizisi 12. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan dizisi 12. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarının sevilen dizisi Destan, 12. bölümü ile izleyicilerle buluştu. Reyting rekorları kıran dizinin 10. bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler arama motorlarında , Destan 12. bölüm full izle, Destan izle, Destan 12. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Destan'ın 22 Şubat Salı günü yayınlanan 12. bölümünde neler yaşandı. Destan dizisinin 12. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 00:18
Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan dizisi 12. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 12. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Destan izleyicileri, dizisinin 22 Şubat Salı günü ekranlara gelen 12. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 12. bölüm bilgileri...

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👉DESTAN 12. BÖLÜM atv CANLI İZLE

👉DESTAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉DESTAN 12. BÖLÜM atv CANLI İZLE

Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

👉DESTAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉DESTAN 12. BÖLÜM atv CANLI İZLE

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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