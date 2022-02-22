Destan SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Destan dizisi 12. bölüm izle - Destan izle (Destan TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 12. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Destan izleyicileri, dizisinin 22 Şubat Salı günü ekranlara gelen 12. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 12. bölüm bilgileri...
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👉DESTAN 12. BÖLÜM atv CANLI İZLE
Yapım: Bozdağ Film Yapım
Yapımcı: Mehmet Bozdağ
Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ
Yönetmen: Emir Khalilzadeh
Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem
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👉DESTAN 12. BÖLÜM atv CANLI İZLE
Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)