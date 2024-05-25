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Barcelona’da Flick dönemi

İspanyol devi Barcelona, Xavi'yle yollarını ayırdı. Katalanların, Alman çalıştırıcı Hansi Flick ile 1+1 yıllık imza atacağı öne sürüldü

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Barcelona’da Flick dönemi

İspanyol devi Barcelona, Xavi'yle yollarını ayırdı. Katalanların, Alman çalıştırıcı Hansi Flick ile 1+1 yıllık imza atacağı öne sürüldü. Flick, son olarak Almanya'yı çalıştırdı. Sezon başında görevine son verilen 59 yaşındaki hoca, 25 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

EFELER'İN RAKİBİ FRANSA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında bugün 17.00'de Fransa ile karşılaşacak. Maç, TRT Spor'dan yayınlanacak. Filenin Efeleri, ilk maçta Kanada'ya 3-1, ikinci karşılaşmada da Hollanda'ya 3-2 yenildi.

VOLEYBOLA BİR DESTEK DAHA

Türkiye Voleybol Federasyonu ile TatilBudur'la sponsorluk anlaşması imzaladı. TatilBudur, Voleybol Milli Takımlarına 2 yıllığına resmi sponsor olurken, anlaşmanın detayları ise açıklanmadı. TVF Başkanı Mehmet Üstündağ, voleybola desteğin her geçen gün arttığını ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

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