Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Pelinsu Şahin Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu

Mısır'da düzenlenen U23 Atletizm Akdeniz Oyunları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Pelinsu Şahin, 3 bin metre engellide altın madalya kazandı.

Mısır'ın İsmaili şehrinde 18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona, 12 ülkeden 151 sporcunun katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Pelinsu Şahin ise kürsünün en üst basamağında yer almayı başardı. Milli Takım'ın 9 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 26 madalya ile tamamladığı şampiyonada, 3 bin metre engellide piste çıkan Pelinsu Şahin, 9.58.41'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu, böylece kendisinin en iyi sezon derecesini de elde ederken, başarısını altın madalyayla taçlandırdı.

Pelinsu Şahin'i elde ettiği dereceden dolayı tebrik eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Sporcularımızın yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanması bizleri gururlandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in önderliğinde Bursa sporunu daha ileri taşımak, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Şampiyon sporcumuz Pelinsu Şahin'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.