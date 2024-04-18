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"Destan yazacağız"

"2024 olimpiyatları için iddialıyız ve heyecenla oyunların başlamasını bekliyoruz. Sporcularımız Türkiye Yüzyılı'nda Paris'te yeni destanlar yazmak için hazır."

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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"Destan yazacağız"

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 26 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyat Oyunları'na ilişkin iddialı konuştu. Bakan Bak, "Sporu seven, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin dört bir yanında yapılan spor tesisleriyle 'Spor Ülkesi' olma yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz; Tokyo 2020'de toplam madalyada yaptığımız zirveyi kalıcı hale getirmek ve daha önce madalya almadığımız branşlarda da başarıya ulaşarak Paris'te çıtayı yukarıya taşımak. İddialıyız ve büyük bir heyecanla oyunları bekliyoruz. Sporcularımız Türkiye Yüzyılı'nda Paris'te yeni destanlar yazmak için hazır" dedi.

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