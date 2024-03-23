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Fenerbahçe Opet 3-1Türk Hava Yolları | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberleri...AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 18:11
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Fenerbahçe Opet 3-1Türk Hava Yolları | MAÇ SONUCU - ÖZET

2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 25-19, 22-25, 25-13, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet'in finaldeki rakibi, oynanacak olan VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçının ardından belli olacak.

Salon: Ankara

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalac, Vargas (Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Kırkmaz, De Souza, Stysiak, Buse Ünal)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Silva (Melis Yılmaz, Derya Güç, Vasilantonaki, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan, Duarte)

Setler: 25-19, 22-25, 25-13, 25-20

Süre: 102 dakika (26, 28, 22, 26)

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