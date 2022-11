Milli karateci Uğur Aktaş: 2024 Paris'te karate olsaydı...

Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya almayı başararak birçok kez Avrupa ve Dünya şampiyonu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu milli karateci Uğur Aktaş, açıklamalarda bulundu. İlk olarak gelecek yıl katılacağı Avrupa ve Dünya şampiyonalarına yeni yılda başlayacak Premier Lig müsabakaları ile hazırlanacağını ifade eden Uğur Aktaş, "Çalışmalar gayet güzel gidiyor. Şu an için hazırlık dönemindeyiz. Turnuvaların başlamasına yaklaşık 1 buçuk 2 ay var. Güzel yoğun bir şekilde program yaptık, çalışıyoruz. Premier Lig ile başlayacak yeni sezon. Ardından Avrupa Şampiyonası aralarda Premier Ligler olacak sonra Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası. 1 sene önce bir ameliyat geçirdim. Aşil tendonumdan ameliyat oldum. Sonrasında rehabilitasyon süreci biraz uzun sürdü fakat güzel bir şekilde geri dönmeye çalıştım. Akabinde ilk turnuvamda Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandım. Sonra da baştan çalışmaya başladık. Şu an çalışmalar gayet güzel gidiyor. İnşallah yeni sezonda bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız" şeklinde konuştu.

"AŞİL TENDONU SAKATLIĞINDAN 7 AY SONRA BRONZ MADALYA ALDIM"

Aşil tendonundan sakatlık geçiren Uğur Aktaş, tedavi süreci hakkında da konuşarak, "Sakatlığımın başlangıcı olimpiyatlarda oldu. Olimpiyatların yarı final maçında kaybettiğim maçta bir kas yırtığı olmuştu ayağımda. Tedavi oldum fakat o kas yırtığı olurken aşilde de bir harabiyet oluşturmuş. Dünya Şampiyonası kampındayken antrenmanda aşil tendonunu kopardım. Çok zor bir süreç oldu benim için çünkü zirvedeyken bir anda en dibe iniyorsunuz. Hem psikolojik hem fiziksel açıdan zor oluyor. Sonrasında ameliyat oldum. Aşil tendonu, sakatlıklardan en problemlisi diyebilirim çünkü yürümeye başlamak bile 2 ayı alıyor. Tedavi süreci ve bizim yaptığımız spor da parmak ucunda patlayıcı gücün ön planda olduğu bir spor olduğu için biraz daha problemli oldu. Ben tekrar eski performansıma ulaşma hayali ile daha iyi olmak düşüncesiyle bu tedavi sürecini güzel geçirdim. Ameliyattan 5 ay sonra nisan ayının başı gibi antrenmanlara başladım. Sonra Akdeniz Oyunları'na sakatlığımın 7. ayında katıldım. 2 aylık bir antrenmandan sonra Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandım. Benim için çok moral ve motivasyonumu etkileyen bir turnuvaydı. Acaba eskisi gibi olabilecek miyim', 'maça çıktığımda ne hissedeceğim' diye düşünüyordum. 5-6 aylık süreç bizim gibi sporcular için çok anlam ifade ediyor" açıklamasını yaptı.

"KENDİLERİNİ OLMAK İSTEDİKLERİ YERDE HAYAL EDEREK ÇALIŞSIN"

Atlattığı ağır sakatlığın ardından bu şekilde ağır bir sakatlık geçiren sporculara önerilerde bulunan başarılı sporcu, "Sakatlıktan bir normal hale gelmek var bir de yarışmacı pozisyonuna gelmek var. İkisinin arasında çok büyük bir fark var. Psikolojik açıdan hep kendimi olmak istediğim yerde hayal ettim ve bu süreçte o şekilde çalıştım. Sakatlanan ve bu tarz şeyler yaşayan sporculara önerim bu olur. Sürekli kendi bıraktığım yeri gelmek istediğim yeri hayal edip, sabrederek çalıştım çünkü bu zamana kadar yaşadığım ufak tefek sakatlıklar var. Kazalar yaşadık onların ardından neler yapabileceğimi gördüğüm için bana aslında bir motivasyon kaynağı oldu ve daha çok çalışarak daha çok isteyerek geri dönmeye çabalıyorum" ifadelerini kullandı.

"TOKYO OLİMPİYATLARI BAKIŞ AÇIMIZI DEĞİŞTİRMİŞTİ"

Karatenin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez yer almasının kendisinde büyük bir heyecan oluşturduğunu dile getiren Uğur Aktaş, "Daha öncesinde karate olimpiyatlarda yer almıyorken bizim hedeflerimiz Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası aralarda Avrupa Oyunları, Akdeniz Oyunları olmuştu. Bu turnuvaları kendimize hedef olarak görüp maçlara gidiyorduk. 2016 yılından itibaren karatenin olimpiyatlara girdiğini duyduğumuz andan itibaren bütün çalışmaları bütün turnuvaları olimpiyat için basamak olarak gördük. Avrupa Şampiyonası'na gidiyorum şampiyon olmak istiyorum. Ne için, olimpiyat kotası almak için keza Dünya Şampiyonası Premier Ligler Seri A'lar bütün turnuvaların tek amacı olimpiyatlara katılabilmek orada dövüşüp, madalya kazanabilmekti. Böyle olunca da bu turnuvalar sıradan gelmeye başlıyor. Her zaman katılabileceğiniz 2 yılda bir Dünya Şampiyonası var. Bu turnuvalara katılabilmemiz için 4 yılda 1 ve ilk defa denk gelen bir şeye hazırlanmak bizde çok büyük bir heyecan oluşturmuştu ve bakış açımızı değiştirmişti" değerlendirmesini yaptı.

"2024 PARİS'TE OLSAYDIM BELKİ DE ŞAMPİYON OLABİLECEKTİM"

Milli karateci, karatenin 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmayacak olmasını değerlendirerek, "Olimpiyattan sonra 2024'te olmamak açıkçası bir an ara ara beni düşündürüyor. Tamam Avrupa Şampiyonu olacağım, Dünya Şampiyonu olacağım madalya kazanacağım ama ne için. Koyduğun hedefin değişince insan bir şaşırıyor ama biz yaptığımız işi her zaman iyi yapmaya çalışıyoruz. Her zaman başarılı bir takım olduk. Hep de güzel madalyalar kazandık. Ben yarıştığım süre boyunca gittiğim her turnuvada en iyi şekilde ülkemi temsil edip altın madalya kazanmaya çalışacağım. Olimpiyat olsaydı bu sefer şampiyonluk hedefiyle gidip belki de şampiyon da olabilecektim. Çok yakındım da son olimpiyatlarda bir şanssızlık oldu diyelim. İnşallah 2028'de olur diye umut ediyoruz. Ona göre kendimizi hazırlayıp çalışıyoruz. Olmazsa da katıldığımız bütün turnuvalarda Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz hep altın madalya kazanmak olacak" diye konuştu.

"UMUYORUZ KARATE İÇİN OLİMPİYAT SERÜVENİ LOS ANGELES İLE DEVAM EDER"

Karatenin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yer alması durumunda kendisinin tamamen Los Angeles'a odaklanacağını söyleyen Uğur Aktaş, "Los Angeles olursa tamamen hedefimi oraya odaklayıp o şekilde çalışmalara devam etmek istiyorum. O zaman yaklaşık 32-33 yaşında falan olacağım. Tam da performans ve tecrübemin en üst düzeyde olabileceği bir yaş olur benim için. Ben çalışmayı seviyorum. Güzel de olur diye umut ediyorum. Yaklaşık olarak 5-6 sene var. Çok da güzel bir zaman. Heyecanla bekliyoruz şubat ayında belli olacak oradaki bir toplantı sonucunda. Umuyoruz karate için olimpiyat serüveni Los Angeles ile devam eder" ifadelerine yer verdi.

"PARİS OLİMPİYATLARI'NA KATILSAYDIM HEDEFİM ŞAMPİYONUK OLURDU"

'Paris Olimpiyatları'na katılacak olsaydın hedefin ne olurdu' sorusuna Uğur Aktaş, "Kesinlikle şampiyonluk olurdu çünkü biz olimpiyatlara giderken üzerimizde büyük bir stres ve baskı vardı. Hem kendimizden bir şey bekliyoruz hem etrafımızdaki insanlar bizi görmek istedikleri yeri hayal ediyorlar ve gittiğimiz her ortamda olimpiyatlardan bahsediyorlar. Arkadaş ortamımda, evin içerisinde, okul arkadaşlarım arasında zaten karatenin içindeyiz bu ister istemez insanın bilinçaltında bir baskı oluşturuyor ve biz belki de ilk ve son olacak bir olimpiyat düşüncesiyle oraya gittik. Biraz stres yüklü gittik. Ben normalde Avrupa ve Dünya şampiyonalarımda stresimi heyecanımı çok rahat kontrol ederim ama ilk defa çok uzun zaman sonra orada yaşadığım heyecanı olimpiyatta yaşadım. Bir daha olsa bu bilgi ve tecrübelerimle bu psikolojik durumumla çok çok daha iyi bir başarı elde edebilirim diye düşünüyordum ama nasip değilmiş Paris. İnşallah Los Angeles olur" yanıtını verdi.

"SPORA GİDERSEM OKULDAN GERİ KALABİLİRİM ALGISINI YIKMAK İSTİYORUM"

Sporcu kariyerinin yanı sıra elektrik-elektronik mühendisliği mezunu olan milli sporcu, ardından spor yönetimi lisans bölümünü bitirdi. Şu anda da beden eğitimi yüksekokulunda yüksek lisans öğrenimini sürdüren Uğur, 'spor ile okul bir arada olmaz' algısını yıkmak istediğini belirtti. Uğur Aktaş, ailelere bu konuda çağrıda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Hem okul hayatımda hem de karate yaşantım boyunca yaptığım her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Antrenman yapıyorsam antrenmanımı en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Ders çalışıyorsam en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Sınavlardan yüksek alıp geçmeye çalıştım. Ailemin de bu durumda etkisi var. Onların teşvikiyle onların yanımda durmasıyla yol göstermesiyle ilerledi. Liseye geldiğimde BESYO mu seçsem yoksa mühendislik mi okusam diye bir ikilemde kaldım. Liseyi de üçüncü bitirmiştim. Hayalimde de mühendis olmak hep başarılı bir kariyer sahibi olmak vardı. Daha sonra pişman olmamak adına keşke okusaydım dememek için elektrik - elektronik mühendisliğini seçtim. Güzel şekilde bitirdim. Zor oldu o süreçte 21 yaş altı kategorisinde hem de büyükler kategorisinde yarışıyordum. Oranın kamp ve maçlarına katılıp gelip büyüklerin kamplarına maçlarına katılıyordum. Çok yoğun süreç içinde bunu yapabildim, başarabildim. Tamamen insanın kendine hedef koyması ve bu uğurda çalışıp biraz da fedakarlık yapması gerekiyor.

Çünkü ben dışarda gezerken aynı zamanda sınavdan yüksek puan alamam. Çok iyi antrenman yapıyorum tüm zamanımı buraya harcarsam da okulda başarılı olamam. Bunun bir planlamasını yaparak kendi zihninde belirlediği yolda ilerlerse imkansız diye bir şey yok. Ben aslında buna öncülük etmek istiyorum. Ailelerin sporcuların kafasında hep şu var; spora gidersem okuldan geri kalabilirim. Üniversite sınavında başarılı olamayabilirim, iyi bir bölüm okuyamayabilirim. Ben bu algıyı yıkmak istiyorum. Mühendisliği bitirdikten sonra ben spor yönetimi bölümünü de bitirdim. 4 yıllık bir bölüm. Şu anda yüksek lisansın birinci senesini bitirmek üzereyim çok az kaldı. Aslında bir sporcu olimpiyat madalyası kazanmış Avrupa ve dünya şampiyonu sporcunun eğitim alanında kendini ne kadar ileriye taşıyabileceğini de göstermek istiyorum. İlerleyen yaşlarımda bunları yeni gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Umuyorum bu süreçte başarılı olurum."