Haberler Diğer Sporlar İstanbul'da hafta sonu spor şöleni

İstanbul'da hafta sonu spor şöleni

Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Uluslararası Haliç Kürek Yarışları (Golden Horn Rowing Cup) ve İstanbul Sprint Triatlonu, hafta sonu gerçekleştirilecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 12:21
İstanbul'da hafta sonu spor şöleni

İstanbul'un tarihi noktalarından Haliç, 18 Haziran Cumartesi günü Golden Horn Rowing Cup'a ev sahipliği yapacak. Deniz Küreği Dört Çifte tekneleri ile yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak yarışlarda 18 Türk, 4 yabancı olmak üzere 22 takımda toplam 360 sporcu mücadele edecek.

Takımlar, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü önünde start alıp, Haliç'i baştan başa kat ederek Miniatürk İskelesi önüne kadar 4 bin 500 metre boyunca kürek çekecek. Parkur boyunca yerleştirilen işaret şamandıraları dümencilere bitiş noktasına kadar yol gösterecek.

19 yaş altı kadınlar ve erkekler, büyük kadınlar ve erkekler ile masterlardan oluşan 5 kategoride gerçekleştirilecek yarışlar, Ayvansaray Parkı, Feshane Tramvay Durağı, Tekke Parkı, Nuri Kıllıgil Parkı, Piri Mehmet Paşa Parkı, Hasköy Parkı ile başlangıç ve bitiş noktalarına kurulacak dev ekranlar aracılığıyla tüm İstanbullular tarafından takip edilebilecek.

İstanbul'da hafta sonu yapılacak bir diğer spor müsabakası ise İstanbul Sprint Triatlonu olacak.

Beylikdüzü Gürpınar parkurunda 19 Haziran Pazar günü yapılacak etkinlikte sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele edecek.

Çip ve yarışma kiti dağıtımının yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Spor İstanbul Genel Müdürlüğü Fatih Kompleksi'nden yapılacağı organizasyonda start saat 08.15'te verilecek.

DİĞER
"Yirmağa gideyirum" repliğiyle ünlenmişti...Survivor Reşat oyuncu oldu! İşte rol aldığı proje...
Galatasaraylı yıldız Muslera'nın üçüncü çocuğuyla ilk fotoğrafı hastane odasından! Eşi Patricia'yı görenler şokta: "Ebru Şahin'in ablası gibi"
Karavaev'den F.Bahçe itirafı! "En güçlü takımlardan..."
Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Lucescu açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberler (17.06.2022)
Milli sporculardan Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 35 madalya!
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022 | Babalar Günü ne zaman, Haziran ayının kaçında? Whatsapp, Facebook ve Instagram Babalar Günü sözleri!
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karavaev'den F.Bahçe itirafı! "En güçlü takımlardan..." Karavaev'den F.Bahçe itirafı! "En güçlü takımlardan..." 12:17
Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi! Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi! 12:02
Anadolu Efes o isme veda etti! Anadolu Efes o isme veda etti! 11:46
Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Lucescu açıkladı! Morutan PAOK'a transfer olacak mı? Lucescu açıkladı! 11:34
Yeni sezon forması tanıtıldı! Fiyatı da belli oldu Yeni sezon forması tanıtıldı! Fiyatı da belli oldu 11:26
F1'de Kanada GP'si için geri sayım! F1'de Kanada GP'si için geri sayım! 11:03
Daha Eski
Saiss nasıl bir oyuncu? Yeni transferin dikkat çeken özelliği... Saiss nasıl bir oyuncu? Yeni transferin dikkat çeken özelliği... 10:48
Yeni G.Saray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe Yeni G.Saray yükleniyor! Ayrılıklar peş peşe 10:30
Trabzonspor dev stoperi bedava bitirecek! Trabzonspor dev stoperi bedava bitirecek! 10:19
Anlaşma sağlandı! İşte F.Bahçe Beko'nun yeni hocası Anlaşma sağlandı! İşte F.Bahçe Beko'nun yeni hocası 09:47
O gerçeği açıkladı! "Yüksek bonservis beklenirken..." O gerçeği açıkladı! "Yüksek bonservis beklenirken..." 09:20
Nwakaeme İstanbul deviyle görüşmeye başlıyor! Nwakaeme İstanbul deviyle görüşmeye başlıyor! 09:19