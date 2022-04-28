Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (28.04.2022)

Aktüel haberler (28.04.2022)

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (28.04.2022)

WEST HAM-FRANKFURT
UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda yarı final heyecanı bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalin ilk maçları yapılacak. Program şöyle: Leipzig (Almanya)-Rangers (İskoçya) West Ham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya).

BERKAY HIZ KESMİYOR
Avrupa şampiyonu Berkay Besler, pistlerde gösterdiği başarılarla Türkiye'nin adını duyurmaya devam ediyor. 1999 doğumlu yarış pilotu Besler, Toksport WRT ile birlikte Prototype Cup Germany Şampiyonası'nın ilk prototip yarışlarının ikisini de birincilik ile bitirdi. Besler, bugüne kadar 169 kez piste çıktı.

BENZEMA TARİHE GEÇTİ
Manchester City maçında 2 gol atan Benzema, Real Madrid tarihine geçti. Fransız forvet, sezonun kendi adına 40. golüne imza attı ve Real Madrid tarihine adını yazdırdı. Benzema bir sezonda 40 gol barajını geçerek bu başarıyı eflatun beyazlı forma ile imza atan 5.futbolcu oldu.

EFES AVANTAJ PEŞİNDE
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında bugün İtalya temsilcisi Milan'ı konuk edecek. Sinan Erdem'deki maç 20.30'da başlayacak. Seride 2-1 önde olan lacivert-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde edecek. Anadolu Efes, kazanırsa seriyi 3-1'e getirip Final-Four'a kalacak.

HAZAL DA KOŞACAK
Parkur sporunun önemli ismi olan Red Bull sporcusu Hazal Nehir, dünyanın en büyük iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run'da 'koşamayanlar için koşacak'. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşulacak yarış, 8 Mayıs'ta.

FİNALLER BAŞLIYOR
Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin ilk maçı bugün yapılacak. Maç 20.30'da başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım 2021-22 şampiyonu olacak.

YARI FİNAL ZAMANI
Avrupa Konferans Ligi 2021-22 sezonunda yarı final heyecanı bugün başlıyor. 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle: Leicester (İngiltere)- Roma (İtalya) Feyenoord (Hollanda)- Marsilya (Fransa).

UKRAYNA'DA SEZON BİTTİ
Ukrayna Premier Lig'de 2021-22 sezonu, şampiyon belirlenmeden bitti. Kulüplerin ortak kararıyla erken sona erdirildi. Sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmedi.

ZANETTI İLE YOLLAR AYRILDI
Serie A takımı Venezia'da teknik direktör Paolo Zanetti'nin görevine son verildi. Açıklamada, kulübün geçen sezon Serie A'ya yükselmesindeki emeklerinden ötürü 40 yaşındaki hocaya teşekkür edildi.

AYDIN'DAN 2 TAKVİYE
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selin Adalı ve İdil Naz Kanbur'u kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada transfer çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

DİĞER
Serie A’da Inter yenildi, Milan zirveye yerleşti! Hakan Çalhanoğlu’nu yıkan geceye tarihi hata damga vurdu: Gözyaşlarını tutamadı…
Önder Öztarhan’la kısa süre önce ayrılan Aslı Enver teselliyi reklam anlaşmasında buldu!
Nelsson'a çifte talip! Menajeriyle temasa geçtiler
Fırtına rekor peşinde! Antalya ve Altay maçlarında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberler (27.04.2022)
Satranç Şampiyonası'na start verildi
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları (27 Nisan)
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ertuğrul görüşmesi Ertuğrul görüşmesi 06:32
Kartal yeni sol açığını Süper Lig'de buldu! Kartal yeni sol açığını Süper Lig'de buldu! 00:23
Liverpool final için avantajı kaptı! Liverpool final için avantajı kaptı! 00:13
Mert Hakan'da flaş gelişme! Gaziantep FK maçında... Mert Hakan'da flaş gelişme! Gaziantep FK maçında... 00:12
Dört büyükler Muleka'nın peşinde! Menajerinden transfer sözleri Dört büyükler Muleka'nın peşinde! Menajerinden transfer sözleri 00:12
Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu! Bahçeşehir Koleji Avrupa şampiyonu! 00:12
Daha Eski
G.Saray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu G.Saray'dan Marcao açıklaması! İşte son durumu 00:12
Kartal'da ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler... Kartal'da ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler... 00:11
Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim... Metin Öztürk'ten transfer bombası! İki flaş isim... 00:11
Bakan Kasapoğlu Bahçeşehir Koleji'ni tebrik etti Bakan Kasapoğlu Bahçeşehir Koleji'ni tebrik etti 00:11
Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri! Ertuğrul Taşkıran'dan Fenerbahçe sözleri! 00:11
Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması! Hamamcıoğlu'dan Fatih Terim açıklaması! 00:11