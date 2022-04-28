Aktüel haberler (28.04.2022)

WEST HAM-FRANKFURT

UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda yarı final heyecanı bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalin ilk maçları yapılacak. Program şöyle: Leipzig (Almanya)-Rangers (İskoçya) West Ham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya).

BERKAY HIZ KESMİYOR

Avrupa şampiyonu Berkay Besler, pistlerde gösterdiği başarılarla Türkiye'nin adını duyurmaya devam ediyor. 1999 doğumlu yarış pilotu Besler, Toksport WRT ile birlikte Prototype Cup Germany Şampiyonası'nın ilk prototip yarışlarının ikisini de birincilik ile bitirdi. Besler, bugüne kadar 169 kez piste çıktı.

BENZEMA TARİHE GEÇTİ

Manchester City maçında 2 gol atan Benzema, Real Madrid tarihine geçti. Fransız forvet, sezonun kendi adına 40. golüne imza attı ve Real Madrid tarihine adını yazdırdı. Benzema bir sezonda 40 gol barajını geçerek bu başarıyı eflatun beyazlı forma ile imza atan 5.futbolcu oldu.

EFES AVANTAJ PEŞİNDE

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında bugün İtalya temsilcisi Milan'ı konuk edecek. Sinan Erdem'deki maç 20.30'da başlayacak. Seride 2-1 önde olan lacivert-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde edecek. Anadolu Efes, kazanırsa seriyi 3-1'e getirip Final-Four'a kalacak.

HAZAL DA KOŞACAK

Parkur sporunun önemli ismi olan Red Bull sporcusu Hazal Nehir, dünyanın en büyük iyilik koşularından biri olarak kabul edilen Wings for Life World Run'da 'koşamayanlar için koşacak'. Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak için koşulacak yarış, 8 Mayıs'ta.

FİNALLER BAŞLIYOR

Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin ilk maçı bugün yapılacak. Maç 20.30'da başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım 2021-22 şampiyonu olacak.

YARI FİNAL ZAMANI

Avrupa Konferans Ligi 2021-22 sezonunda yarı final heyecanı bugün başlıyor. 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle: Leicester (İngiltere)- Roma (İtalya) Feyenoord (Hollanda)- Marsilya (Fransa).

UKRAYNA'DA SEZON BİTTİ

Ukrayna Premier Lig'de 2021-22 sezonu, şampiyon belirlenmeden bitti. Kulüplerin ortak kararıyla erken sona erdirildi. Sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmedi.

ZANETTI İLE YOLLAR AYRILDI

Serie A takımı Venezia'da teknik direktör Paolo Zanetti'nin görevine son verildi. Açıklamada, kulübün geçen sezon Serie A'ya yükselmesindeki emeklerinden ötürü 40 yaşındaki hocaya teşekkür edildi.

AYDIN'DAN 2 TAKVİYE

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selin Adalı ve İdil Naz Kanbur'u kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada transfer çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.