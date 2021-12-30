Aktüel haberler (29.12.2021)

Ajax'ın Fildişili golcüsü Sebastian Haller, "Afrika Kupası'na mı gideceksin yoksa takımında mı kalacaksın sorusu çok saçma. Bize saygı gösterilmeli" dedi.

La Liga'yı korona vurdu. Barcelona'da Lenglet, Alves, Alba, Balde, Dembele, Umtiti ve Gavi; R.Madrid'de Courtois, Valverde, Camavinga ve Vinicus hasta oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter'i Suudi Arabistan fonu (PIF) satın alıyor. PIF'in, almak için 1 milyar dolarlık operasyon gerçekleştirmesi bekleniyor.

Grekoromen stilde dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın alıp kariyerini bitirmek istediğini duyurdu.

Haziran ayında PSG ile kontratı sona erecek Kylian Mbappe transfer iddialarını yanıtladı: Şu anda sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki R. Madrid maçını düşünüyorum.

ANADOLU EFES, KAZAN'DA

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi UNICS Kazan'a konuk oluyor. 19.00'da başlayacak mücadele, beIN Sports Haber'den ücretsiz yayınlanacak. Efes, 17 müsabakada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı ve 8. sırada yer alıyor.

ÖMER'DEN 10 SAYI 14 RİBAUNT

NBA'DE Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami'nin Washington'ı 119-112 yendiği maçı 10 sayı, 14 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı. Philadelphia'nın, Toronto'yu 114-109 devirdiği maçta ise temsilcimiz Furkan Korkmaz 10 sayı, 3 ribauntla oynadı.