Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu İrem Yaman , 26 yaşında aktif tekvando kariyerine son verdiğini duyurdu. İrem Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her güzel şeyin bir sonu olduğunu bilerek tadını çıkardım kariyerimdeki her anın. Her şeyin bir sonu olduğu gibi şimdi de veda etme vakti beni ben yapan sporuma. Aileme, antrenörüme ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.