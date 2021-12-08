Aktüel haberler (08.12.2021)

AVRUPA'DA DEV DERBİ

EUROLEAGUE Kadınlar B Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe Safiport ile Galatasaray saat 19.00'da karşılaşıyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda bu sezon iki takım da dörder galibiyet ve üçer yenilgi yaşadı.

VOLEYBOLDA 6 MAÇ

Türk ekipleri Avrupa'da sahne alıyor. Program: Kadınlar Ş. Ligi: 18.00: THY-D. Moskova, 22.00: Plovdiv-Fenerbahçe. K. CEV Cup: 22.00: Kamnik-Eczacıbaşı. . CEV Cup: 17.00: Spor Toto-Arkas, 21.00: G.Saray-Duren. E. Challenge Cup: 14.00: Halkbank-Bosna.

TEMSİLCİLERİMİZ SAHNEYE ÇIKIYOR

Erkek basketbolda temsilcilerimiz sahneye çıkıyor. EuroCup'ta Türk Telekom 22.00'de Andorra'ya konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde 20.00'de G.Saray PAOK'u ağırlıyor. Tofaş ise 22.00'de Oostende'ye konuk olacak. Avrupa Kupası 2. tur Grup L'de olan Bahçeşehir, London Lions'u saat 17.00'de ağırlayacak.

-G.Saray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Almanya'nın SW Powervolleys takımını 3-2 yendi. Bugün 21.00'de yine Burhan Felek'te oynanacak rövanşta turu geçen son 16'ya kalacak.

-Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u 86-79 mağlup etti. ULEB Erkekler Avrupa Kupası'nda ise F.E. Bursa, Fransa'da Mincidelice takımına 95-65 yenildi.

-Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda podyuma çıkan Muammer Şahin, koparmada elde ettiği 116 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.