Aktüel haberler (14.11.2021)

AFYON KAYMAĞI!

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Afyon Belediyespor, evinde Aliağa Petkim'i 91-70 yendi. Afyon'da 4 oyuncu çift sayılar üretip zaferde önemli rol oynadı. Maçın en skorer ismi ise Aliağa'dan Foreman (29) oldu.

DANI ALVES YENİDEN BARÇA'DA

Barcelona'nın unutulmaz sağ beki Dani Alves önümüzdeki günlerde yeniden Katalan ekibinin formasını giyecek. Alves'in sezon sonuna kadar kadroya katıldığını duyuruldu.

CEDİ'DEN 17 SAYILIK KATKI

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'ı 98-78 yendiği maçı 17 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

OFFROAD'DA ŞAMPİYON AKYOL

Turkcell Platinum Offroad Challenge, bir kez daha heyecan yaşattı. 14 takımın katıldığı mücadeleyi pilot Uğur Akyol ve co-pilotu İsmail Tüyüboz kazandı. Kupayı Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Alper Ergenekon verdi.

POTADA MİLLİLERİN RAKİBİ POLONYA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2. maçında bugün Polonya'yı konuk edecek. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'ndaki karşılaşma, 17.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. Milli takım, grubundaki ilk maçında Slovenya'yı 78-62 yenmişti.