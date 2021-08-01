Aktüel haberler (01.08.2021)

AJAX'LI GESSER KAZA KURBANI

Hollanda ekibi Ajax'ın 16 yaşındaki futbolcusu Noah Gesser, trafik kazasında hayatını kaybetti. Ajax, Gesser'in doğduğu şehir IJsselstein'da önceki akşam geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kazada genç futbolcunun 18 yaşındaki ağabeyinin de hayata veda ettiği belirtildi. Gesser, Alphense Boys ve Almere City'de oynadıktan sonra 2018'de Ajax'a transfer olmuştu.

ZAMANLAMA RAHATSIZ ETTİ

Fransız yıldız Mbappe, Mayıs ayında PSG dergisine verdiği röportajda "en büyük hayalinin PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" olduğunu söyledi. Ancak Haziran ayında yayınlanması beklenen ilgili röportaj geçtiğimiz günlerde yayınlandı. L'Equipe'de yer alan habere göre; Paris ekibiyle sözleşme yenilememe kararı alan Mbappe bu zamanlama hatasından oldukça rahatsız.

DIJK'TEN DUYUGUSAL MESAJ

Van Dijk, sakatlıktan uzun zaman sonra beklenen dönüşü yaptı ve Liverpool taraftarlarına, takım arkadaşlarına ve ailesine duygusal bir mesaj bırakarak, "Artık durmak yok" dedi. Hollandalı diz sakatlığı nedeniyle dokuz aydır oynamıyordu.

POLE POZİSYONU HAMILTON'IN

F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sine, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak. Hamilton, 15.419 saniyelik derecesiyle kariyerinde 101. kez ilk cebin sahibi oldu.