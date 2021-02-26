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Aktüel haberler (26.02.2021)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Aktüel haberler (26.02.2021)

LİVERPOOL KALECİSİ ALISSON'UN ACI GÜNÜ
ekiplerinden 'un Brezilyalı file bekçisi 'in 57 yaşındaki babası yüzmek için girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından da başarılı kaleci için açıklama geldi. Paylaşımda, kulübün sloganıyla Becker'e destek verildi ve "Asla yalnız yürümeyeceksin (You'll Never Walk Alone)" ifadeleri kullanıldı.

kötü gidişatı durdurmak için 'nın dünyaca ünlü sportif direktörü Monchi'ye teklif yaptı ancak ret yanıtı aldı.

Belediyesi, 11 Nisan'da başlayacak 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Elmalı etabı için hazırlıklara başlıyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta erteleme maçında- , 'yi son saniye basketiyle 60-58 yendi.

ekibi , 2.08 boyundaki ABD'li pivot Payne'yi kadrosuna kattı. ABD'li forvet Kidd ile yollarını ayırdı.

'deki Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz kazandı.

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