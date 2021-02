Aktüel haberler (26.02.2021)

LİVERPOOL KALECİSİ ALISSON'UN ACI GÜNÜ

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'in 57 yaşındaki babası Jose Becker yüzmek için girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından da başarılı kaleci için açıklama geldi. Paylaşımda, kulübün sloganıyla Becker'e destek verildi ve "Asla yalnız yürümeyeceksin (You'll Never Walk Alone)" ifadeleri kullanıldı.

