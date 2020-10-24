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'dan ringlere gözüyaşlı veda! Namağlup noktaladı

, hafif sıklet unvan maçında 'li 'yi bayıltarak nakavt edip, babasının vasiyeti üzerine boksu bıraktığını açıkladı. 32 yaşındaki ünlü sporcu, kariyerini 29 müsabakada 29 galibiyetle noktaladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:58
Khabib Nurmagomedov'dan ringlere gözüyaşlı veda! Namağlup noktaladı

Hafif Siklet unvan maçında , 'li rakibi 'i bayıltarak nakavt edip kariyerini noktaladı.

Gaethje karşısında aldığı galibiyetle kemerini koruyan Nurmagomedov, müsabakanın ardından kariyerine son verdiğini açıkladı. Yakın zamanda vedat eden babasının vasiyeti üzerine kariyerini 29'da 29 yaparak tamamlayan Khabib Nurmagomedov, karşılaşmanın ardından büyük podyumda gözyaşlarına boğuldu.

32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov maçtan önce annesine, babasının yenilgisiz bırakma kararını uyacağını söylediğini duyurmuştu.

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