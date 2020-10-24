Khabib Nurmagomedov'dan ringlere gözüyaşlı veda! Namağlup noktaladı

UFC Hafif Siklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov, ABD'li rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt edip kariyerini noktaladı.
Gaethje karşısında aldığı galibiyetle kemerini koruyan Nurmagomedov, müsabakanın ardından kariyerine son verdiğini açıkladı. Yakın zamanda vedat eden babasının vasiyeti üzerine kariyerini 29'da 29 yaparak tamamlayan Khabib Nurmagomedov, karşılaşmanın ardından büyük podyumda gözyaşlarına boğuldu.
32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov maçtan önce annesine, babasının yenilgisiz bırakma kararını uyacağını söylediğini duyurmuştu.