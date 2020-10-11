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’u koşuyorum’ etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı

Spor ’un, ‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinlikleri kapsamında bu yılki ikinci yarışı olan Bakırköy etabında bugün 400 kişi koştu. Yeni normal dönemde yüksek hijyen standartlarıyla koşulan İstanbul’u Koşuyorum Bakırköy Etabı’nın startını; Genel Müdürü İ. ve Gençlik ve Spor Müdürü verdi. 78 gönüllünün de görev aldığı, kontenjan sınırı hızla dolup kapanan ve 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar ’nde 37:05 dakikalık derecesiyle bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 37:47 dakikalık derecesi ile ikincilik kürsüsüne çıkarken, 39:25 dakikalık derecesi ile yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 18:26
‘İstanbul’u koşuyorum’ etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı

Spor 'un, 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinlikleri kapsamında bu yılki ikinci yarışı olan Bakırköy etabında bugün 400 kişi koştu.

Yeni normal dönemde yüksek hijyen standartlarıyla koşulan İstanbul'u Koşuyorum Bakırköy Etabı'nın startını; Genel Müdürü İ. ve Gençlik ve Spor Müdürü verdi. 78 gönüllünün de görev aldığı, kontenjan sınırı hızla dolup kapanan ve 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar 'nde 37:05 dakikalık derecesiyle bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 37:47 dakikalık derecesi ile ikincilik kürsüsüne çıkarken, 39:25 dakikalık derecesi ile yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik kürsüsüne 30:46 dakikayla Hüseyin çıkarken, 30:48'lik derecesiyle Murat Emektar ikinci, 31:02 ile Abdullah Tuğluk üçüncü olarak yarışı tamamladı. Etkinlikte ayrıca Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da sporcularla birlikte koştu.

Toplam 4.500 TL ödül dağıtıldı
Elektronik zamanlama çipleri ile yarış derecelerinin ölçüldüğü "İstanbul'u Koşuyorum" Bakırköy Etabı'nda, kadınlar ve erkeklerde 1.'ye 1.000 TL, 2.'ye 750 TL ve 3.'ye 500 TL para ödülü verildi. Ayrıca 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 kadın ve erkek yaş kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara kupa ve özel tasarımlı madalya verildi.

Yıl boyunca devam ediyor
Bu yılki 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi, biri özel etap olmak üzere 4 etaptan oluşuyor. "İstanbul'u Koşuyorum" 5. sezonun ilk yarışı özel etabı ile mart ayında gerçekleştirilmişti. Bakırköy Etabı'nın ardından kayıt kontenjanları şimdiden dolan yarışlar; 25 Ekim Pazar günü Caddebostan Etabı ve serinin son ayağı olan Üsküdar Etabı ile son bulacak.

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