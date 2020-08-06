Kazada bacağını kaybetti hedefi 'Ampute Milli Takım'
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Yusuf Zengin (30), 17 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetti. Hayata küsmeyen Zengin, 6 yıl önce başladığı ampute futbolda hedefini milli takım olarak belirledi.
Dilovası ilçesinde yaşayan Yusuf Zengin, 2003 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Yaşamdan kopmayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Zengin, 6 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle futbol oynamaya başladı. Sakarya Ampute Futbol Takımı kadrosunda Ampute 2'nci Ligi'nde top koşturan Zengin, hem fabrikada çalışıyor hem de haftanın 3 günü Sakarya'daki idmanlara katılıyor. Kendisini daha fazla geliştirmek istediğini belirten Zengin, hedefinin Ampute Milli Futbol Takımı'na girmek olduğunu söyledi.
Kazanın ardından hayata küsmediğini belirten Yusuf Zengin, "2003 yılında trafik kazası geçirip sağ bacağımı kaybettim. O günden bugüne kadar hiç hayata küsmedim. Ne olduysa her şeyin üstesinden gelme yeteneğine sahip bir insanım, Rabbimin verdiği güce dayanarak. Yaklaşık 5-6 sezondur top oynuyorum" dedi.
Hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyleyen Zengin, "Bedenimizin bir yanı eksik diye hayata küseceğiz diye bir kaide yok. Hedefim, Rabbim izin verirse milli takımda oynamak" diye konuştu.
- 06.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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