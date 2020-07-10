Aktüel haberler (10.07.20) - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (10.07.20)

haberler (10.07.20)

Aktüel haberler (10.07.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

BURSA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

81 ilde 83 okulu açan eğitime önem veriyor… 'daki amatör takımlarla da işbirliğine giden yeşil-beyazlı kulüp, futbol okulu antrenörleriyle 3 gün süren bir çalışmaya imza attı. Organizasyonda spor sakatlanmaları, ilk yardım ve sporcu beslenmeleri konusunda eğitim verildi.

KUTLAMADA 50 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

kupa finalinde Lokomotiv Plovdiv ile CSKA Sofya arasındaki müsakaba sonrasında ilginç bir olay yaşandı. Plovdiv, şampiyon oldu. Plovdiv'de corona virüsü testi pozitif çıkan 5 futbolcu zaferini taraftarlarla birlikte kutladı. Kutlamalarda 50 taraftara daha virüs bulaştı.

SENEGAL'DE ŞAMPİYON YOK

Senegal Futbol Federasyonu (FSF), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında maçlara ara verilen futbol liglerinde sezonu şampiyonlar belirlenmeden sona erdirdi. Açıklamada çok az sayıda maç oynanması nedeniyle küme düşme de kaldırıldı.

  1. 10.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (10.07.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA