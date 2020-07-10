Aktüel haberler (10.07.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
BURSA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
81 ilde 83 futbol okulu açan Bursaspor eğitime önem veriyor… Bursa'daki amatör takımlarla da işbirliğine giden yeşil-beyazlı kulüp, futbol okulu antrenörleriyle 3 gün süren bir çalışmaya imza attı. Organizasyonda spor sakatlanmaları, ilk yardım ve sporcu beslenmeleri konusunda eğitim verildi.
KUTLAMADA 50 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI
Bulgaristan kupa finalinde Lokomotiv Plovdiv ile CSKA Sofya arasındaki müsakaba sonrasında ilginç bir olay yaşandı. Plovdiv, şampiyon oldu. Plovdiv'de corona virüsü testi pozitif çıkan 5 futbolcu zaferini taraftarlarla birlikte kutladı. Kutlamalarda 50 taraftara daha virüs bulaştı.
SENEGAL'DE ŞAMPİYON YOK
Senegal Futbol Federasyonu (FSF), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında maçlara ara verilen futbol liglerinde sezonu şampiyonlar belirlenmeden sona erdirdi. Açıklamada çok az sayıda maç oynanması nedeniyle küme düşme de kaldırıldı.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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