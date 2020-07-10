Aktüel haberler (10.07.20)

BURSA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

81 ilde 83 futbol okulu açan Bursaspor eğitime önem veriyor… Bursa'daki amatör takımlarla da işbirliğine giden yeşil-beyazlı kulüp, futbol okulu antrenörleriyle 3 gün süren bir çalışmaya imza attı. Organizasyonda spor sakatlanmaları, ilk yardım ve sporcu beslenmeleri konusunda eğitim verildi.

KUTLAMADA 50 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Bulgaristan kupa finalinde Lokomotiv Plovdiv ile CSKA Sofya arasındaki müsakaba sonrasında ilginç bir olay yaşandı. Plovdiv, şampiyon oldu. Plovdiv'de corona virüsü testi pozitif çıkan 5 futbolcu zaferini taraftarlarla birlikte kutladı. Kutlamalarda 50 taraftara daha virüs bulaştı.

SENEGAL'DE ŞAMPİYON YOK

Senegal Futbol Federasyonu (FSF), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında maçlara ara verilen futbol liglerinde sezonu şampiyonlar belirlenmeden sona erdirdi. Açıklamada çok az sayıda maç oynanması nedeniyle küme düşme de kaldırıldı.