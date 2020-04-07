Turksporu işbaşında
Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği TURKSPORU, yayınlara başlıyor.
Türkiye'nin önemli sporcularıyla canlı röportaj serisi başlatacak olan TURKSPORU'nun bugünkü konuğu dünya şampiyonu jimnastikçi İbrahim Çolak olacak. Çolak, saat 20.00'de canlı gerçekleşecek röportajda seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak. Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU buluşmaları, perşembe günü karateci Serap Özçelik Arapoğlu ile devam edecek.
- 7.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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