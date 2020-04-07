Turksporu işbaşında

Türkiye'nin önemli sporcularıyla canlı röportaj serisi başlatacak olan TURKSPORU'nun bugünkü konuğu dünya şampiyonu jimnastikçi İbrahim Çolak olacak. Çolak, saat 20.00'de canlı gerçekleşecek röportajda seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak. Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU buluşmaları, perşembe günü karateci Serap Özçelik Arapoğlu ile devam edecek.