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07 Nisan 2020, Salı
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Turksporu işbaşında

Turksporu işbaşında

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği TURKSPORU, yayınlara başlıyor.

Türkiye'nin önemli sporcularıyla canlı röportaj serisi başlatacak olan TURKSPORU'nun bugünkü konuğu dünya şampiyonu jimnastikçi İbrahim olacak. Çolak, saat 20.00'de canlı gerçekleşecek röportajda seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak. Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU buluşmaları, perşembe günü karateci Serap Özçelik Arapoğlu ile devam edecek.

  1. 7.4.2020
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