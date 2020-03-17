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17 Mart 2020, Salı
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Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası

Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası

Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi , çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

'den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı 'sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının koronavirüse yakalanması sonrasında Avustralya Grand Prix'sinden çekilme kararı almıştı.

Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, 22 Mart'taki Bahreyn, 5 Nisan'daki Vietnam ve 19 Nisan'daki etapları ertelenmişti.


  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 11:01
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