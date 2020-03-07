Antalya’da okçuluk hazırlığı
Koronavirüs nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağının Antalya'nın ev sahipliğine verilmesi, okçuluk camiasını mutlu etti. Yaklaşık 65 ülkenin katılımının beklendiği organizasyon, 4-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
- 7.3.2020
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Antalya’da okçuluk hazırlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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