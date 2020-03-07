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07 Mart 2020, Cumartesi
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’da okçuluk hazırlığı

Antalya’da okçuluk hazırlığı

Koronavirüs nedeniyle 'den alınan Okçuluk 'nın 2. ayağının 'nın ev sahipliğine verilmesi, okçuluk camiasını mutlu etti. Yaklaşık 65 ülkenin katılımının beklendiği organizasyon, 'ta gerçekleştirilecek.

Koronavirüs nedeniyle 'den alınan Okçuluk 'nın 2. ayağının 'nın ev sahipliğine verilmesi, okçuluk camiasını mutlu etti. Yaklaşık 65 ülkenin katılımının beklendiği organizasyon, 'ta gerçekleştirilecek. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, tüm hazırlıkları 1.5 ayda tamamlayacaklarını belirtti
  1. 7.3.2020
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