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27 Şubat 2020, Perşembe
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'in babasından flaş itiraf! "Baskı hissetseydik..."

Meryem İyin'in babasından flaş itiraf! "Baskı hissetseydik..."

Avrupa Şampiyonu Tekvandocu 'in babası flaş itiraflarda bulundu. 'ye başörtüsüyle spor müsabakalara katılabilmek hakkı verilmesinin başarı yolu açtığını söyleyen baba İyin, "Baskı hissetseydik, ikinci vatandaşlığına sahip olduğumuz 'da yaşamaya devam ederdik" diye konuştu.

'nin bayrağını dünya kupalarında gururla dalgalandıran , vatandaşı olarak doğdu. Ailesinin Türkiye'ye yerleşmesiyle, tekvandoya başlayan Meryem, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı.

Sabah'ın haberine göre; Meryem'in babası , Türkiye'de başörtüsüyle spor müsabakalarına katılabilme hakkının verilmesiyle başarı yolunun açıldığını, Meryem'e toplumun her kesiminden destek verildiğini belirtti. Baba İyin, "Baskı hissetseydik, ikinci vatandaşlığına sahip olduğumuz Kanada'da yaşamaya devam ederdik. Hayalimiz Türk bayrağıyla olimpiyatlarda yarışmak" dedi.

  1. 27.02.2020
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