Meryem İyin'in babasından flaş itiraf! "Baskı hissetseydik..."
Avrupa Şampiyonu Milli Tekvandocu Meryem İyin'in babası Özgür İyin flaş itiraflarda bulundu. Türkiye'ye başörtüsüyle spor müsabakalara katılabilmek hakkı verilmesinin başarı yolu açtığını söyleyen baba İyin, "Baskı hissetseydik, ikinci vatandaşlığına sahip olduğumuz Kanada'da yaşamaya devam ederdik" diye konuştu.
Türkiye'nin bayrağını dünya kupalarında gururla dalgalandıran Meryem İyin, Kanada vatandaşı olarak doğdu. Ailesinin Türkiye'ye yerleşmesiyle, tekvandoya başlayan Meryem, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı.
Sabah'ın haberine göre; Meryem'in babası Özgür İyin, Türkiye'de başörtüsüyle spor müsabakalarına katılabilme hakkının verilmesiyle başarı yolunun açıldığını, Meryem'e toplumun her kesiminden destek verildiğini belirtti. Baba İyin, "Baskı hissetseydik, ikinci vatandaşlığına sahip olduğumuz Kanada'da yaşamaya devam ederdik. Hayalimiz Türk bayrağıyla olimpiyatlarda yarışmak" dedi.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Meryem İyin'in babasından flaş itiraf! "Baskı hissetseydik..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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