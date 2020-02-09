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09 Şubat 2020, Pazar
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Dağlı'dan altın zafer

Dağlı'dan altın zafer

sporcusu , 'daki 'nda zirveye çıktı.

sporcusu , 'daki 'nda zirveye çıktı. Dağlı, serbest stil ferdi kadınlar kategorisinde altın madalya kazanırken, serbest stil çiftlerde ise gümüş kazandı.

  1. 9.2.2020
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