Dağlı'dan altın zafer
RED Bull sporcusu Kübra Dağlı, İstanbul'daki Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Poomsae Turnuvası'nda zirveye çıktı.
RED Bull sporcusu Kübra Dağlı, İstanbul'daki Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Poomsae Turnuvası'nda zirveye çıktı. Dağlı, serbest stil ferdi kadınlar kategorisinde altın madalya kazanırken, serbest stil çiftlerde ise gümüş kazandı.
- 9.2.2020
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