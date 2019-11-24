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24 Kasım 2019, Pazar
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Zonguldak’ta Hokeyin Sultanları yeni bir rekor kırdı!

Zonguldak’ta Hokeyin Sultanları yeni bir rekor kırdı!

’nun düzenlediği 2019-2020 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligini sporun ardından ikinci bitiren ilk etapta attığı 107 golle adeta yeni bir Türkiye rekoru kırdı.

Zonguldak'ta düzenlenen tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu birinci etabı tamamlandı. 11 takımın yarıştığı kadınlar süper liginin favori ekibi , ilk etabı Spor Kulübünün ardından ikinci tamamladı. İkinci etapta şampiyonluğu oynayacak olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, attığı 107 golle hokey camiasında adından bir hayli söz ettirirken, ilk yarıyı 25 puanla tamamladı. Bolu Belediye Spor ile arasında bir puan bulunan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımının gol averajı da 88 oldu. Takımın moralinin yüksek olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, ikinci etapta takımın liderliği elde edeceğine ve Süper Lig Türkiye kupasını Gaziantep'e getireceklerini ifade ederek, sporcuları kutladı. Yusuf Kasım'ın baş antrenörlüğün, Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar'ın antrenörlüğünü yaptığı Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımında Meltem Çelık, Fatma Çil, Meryem Oymak, Sinem Alpakan, Emine Çelik, Hazime Kızılırmak, Perihan Küçukkoc, Gamze Özcan, Gamze Zor, Yeter Çelık ve Nurhan Çınar görev alıyor.

  1. 24.11.2019
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